ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനക്കരാര്‍ നേടിയെടുക്കാനായി ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ദസൊ ഏവിയേഷന്‍ ഇടനിലക്കാരന്‍ സുഷേന്‍ ഗുപ്തയ്ക്ക് 65 കോടി രൂപ നല്‍കിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ പരസ്പരം ആക്രമിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും. യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന അഴിമതി ഇടപാടില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ബി.ജെ.പി ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ അഴിമതി മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി.ജെ.പി നടത്തുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു.

ഐ.എന്‍.സി (ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്) എന്നാല്‍ 'ഐ നീട് കമ്മീഷന്‍' എന്നാണോ എന്നായിരുന്നു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ പരിഹാസം. യു.പി.എ കാലത്ത് എല്ലാ ഇടപാടുകള്‍ക്കും കോണ്‍ഗ്രസിന് മറ്റൊരു ഇടപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്നിട്ടും അവര്‍ക്കൊരു കരാറുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും ബി.ജെ.പി വക്താവ് സംബിത് പത്ര പരിഹസിച്ചു.

റഫാല്‍ കരാറില്‍ ഉണ്ടായ അഴിമതി മറയ്ക്കാനായി സി.ബി.ഐയെയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റിനെയും ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ എന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം.

ഫ്രഞ്ച് അന്വേഷണപോര്‍ട്ടലായ 'മീഡിയ പാര്‍ട്ടാ'ണ് ഞായറാഴ്ച ഈ വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലിരിക്കെ 2018-ല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടും സി.ബി.ഐ. അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരോ അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയോ വാര്‍ത്തയോടു പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അഗസ്തവെസ്റ്റ്‌ലന്‍ഡ് വി.വി.ഐ.പി. ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇടപാടുകേസിലെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി.ബി.ഐ.ക്കു കിട്ടിയ രേഖകളിലാണ് കൈക്കൂലിയുടെ വിവരമുണ്ടായിരുന്നത്. 2010-ലാണ് അഗസ്തവെസ്റ്റ്‌ലാന്‍ഡ് ഇടപാട് നടന്നത്. അതില്‍ മൗറീഷ്യസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കടലാസ് കമ്പനിയായ ഇന്റര്‍സ്റ്റെല്ലാര്‍ ടെക്‌നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറവില്‍ സുഷേന്‍ ഗുപ്ത കമ്മിഷന്‍ പറ്റിയതായി എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: INC = I Need Commission: BJP Attacks Congress Over New Rafale Report