ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോറഗഡ് ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് വീട് ഇടിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികളും അവരുടെ പിതാവും മരിച്ചു. വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് കാലപ്പഴക്കംചെന്ന വീട് ഇടിഞ്ഞുവീണത്. മൂന്ന് പേരും സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.

കുശാല്‍നാഥ്, ഇയാളുടെ നാല് വയസുള്ള മകന്‍ ധനഞ്ജയ്, രണ്ട് വയസുള്ള മകള്‍ നികിത എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പിത്തോറഗഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു. 27 കാരനായ കുശാല്‍നാഥ് അടുത്തിടെയാണ് ഈ വീട് വാങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്നാണ് തകര്‍ന്ന വീടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തത്. ഇവയ്ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിയ കുശാല്‍ നാഥിന്റെ ഭാര്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: In Uttarakhand, 2 Children, Father Die In House Collapse After Heavy Rain