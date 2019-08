ലഖ്‌നൗ: കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറില്‍ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ പോലീസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിക്ക് വന്‍ സ്വീകരണം. കേസിലെ പ്രതിയായ യുവമോര്‍ച്ച പ്രാദേശിക നേതാവ് കൂടിയായ ശിഖര്‍ അഗര്‍വാളിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ സ്വീകരണം ലഭിച്ചത്. ജയ്ശ്രീറാം വിളിച്ച്‌ക്കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇയാളെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു.

ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ വനത്തില്‍ 25 ഓളം പശുക്കളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെയാണ് സുബോധ് കുമാര്‍ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുബോധ് കുമാറിനെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ സുബോധ്കുമാറിന്റെ കുടുംബം പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു.കൊലപാതകത്തില്‍ അഞ്ചു പേരെയാണ് പ്രതി ചേര്‍ത്തിരുന്നത്. ആളുകളെ സംഘര്‍ഷത്തിനും കലാപത്തിനും പ്രേരിപ്പിച്ച കേസിലും ശിഖര്‍ അഗര്‍വാളും പ്രതിയാണ്.

