പുനെ: സാങ്കേതിക വിദ്യയും സംസ്‌കാരവും ഒന്നിച്ചപ്പോള്‍ ഇതു വരെ പണമിടപാടുകള്‍ നടത്തിയിരുന്ന എടിഎം മെഷീനിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനരീതി മാറി. പുനെയിലെ സഹകാര്‍ നഗറിലെ എടിഎം മെഷീനില്‍ കാര്‍ഡിട്ടാല്‍ പണത്തിനു പകരം ലഭിക്കുന്നത് മോദകം ആണ്.

വിനായക ചതുര്‍ഥിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷപരിപാടിയില്‍ വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന ആലോചനയാണ് മോദകം നല്‍കുന്ന എടിഎം മെഷീനിലെത്തിച്ചത്. എ.ടി.എം എന്നാല്‍ എനി ടൈം മോദകം (AnyTime Modak). സഞ്ജീവ് കുല്‍ക്കര്‍ണിയാണ് ഈ മെഷീനിന് പിന്നില്‍. മോദകം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രത്യേക കാര്‍ഡ് മെഷീനിലിടണം. കാര്‍ഡിടുന്നയാള്‍ക്ക് പാത്രത്തിലടച്ച് മോദകം കിട്ടും. മെഷീനില്‍ ഗണപതി വിഗ്രഹവുമുണ്ട്.

