ന്യൂഡല്‍ഹി : കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് 106 പോസിറ്റീവ് കേസുകളും 6 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗര്‍വാള്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 979 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 25 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

ഡേറ്റകള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനതലത്തിലാണ്. ഹൈ റിസ്‌ക് കേസുകള്‍, അതില്‍ പ്രായം, വൈറസ് ബാധിതനുമായി സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായിട്ടുള്ള കേസുകള്‍, ഒപ്പം ഗുരുതരമായി കാണുന്ന കേസുകളെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ വെന്റിലേറ്ററില്‍ ഉള്ളത് എത്ര രോഗികളാണെന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് തന്റെ പക്കല്‍ നിലവില്‍ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളില്ലെന്നായിരുന്നു അഗര്‍വാളിന്റെ വിശദീകരണം.

