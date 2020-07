ബെംഗളുരു: കര്‍ണാടകയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ കോവിഡ് 19 സാഹചര്യം ചെറിയ തോതില്‍ നിയന്ത്രണാതീതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെദ്യൂരപ്പ. എന്നാല്‍ അധികൃതര്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കി.

'ചില ജില്ലകളില്‍ സംഗതി കുറച്ച് നിയന്ത്രണാതീതമാണ്. എന്നാല്‍ ജില്ലാ ഭരണാധികാരികളും പോലീസും രാപകല്‍ ഭേദമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.' മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ യാത്രകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കര്‍ശന നടപടികളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ കടക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബെംഗളുരുവില്‍ കൂടുതല്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് നല്‍കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 'കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുളള ഒരു സംഘം സംസ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. അവര്‍ ചില നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാം ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളെ അവര്‍ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നഗരത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബെംഗളുരുവിലെ എംഎല്‍എമാരുടെയും എംപിമാരുടെയും കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെയും മീറ്റിങ് വെള്ളിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

