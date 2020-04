ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും അടക്കം 90 മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കോവിഡ് -19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നേഴ്‌സുമാര്‍, ഹോം ഗാര്‍ഡുകള്‍, ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ എന്നിവരടക്കമുള്ളവര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

723 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട് ആയി മാറിയ ജയ്പൂരില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധര്‍, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അടക്കം 23 ഓളം മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറ്റൊരു ഹോട്ട്സ്‌പോട്ടായ ജോധ്പൂരില്‍ 11 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഗൗര്‍, കോട്ട എന്നിവിടങ്ങിളില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ കൊറോണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടയില്‍ മരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കാരുടെ കുടുംബത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമസേവര്‍, കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍, ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍ ആശാ, അങ്കനവാടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.

Content Highlights: In Rajasthan, over 90 frontline workers infected with Covid-19