ലഖ്‌നൗ: കോച്ചിംഗ് ഹബ്ബായ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം കുടുങ്ങിയ 7,000 വിദ്യാര്‍ഥികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ 250 ബസുകള്‍ അയ്ക്കുന്നു. sendusbackhome എന്ന ക്യാമ്പയിന്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ 250 ഓളം ബസുകള്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ ഏപ്രില്‍ 17 രാത്രി കോട്ടയിലെത്തുമെന്നും കോട്ട ഡിവിഷണല്‍ കമ്മീഷണര്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കോച്ചിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥികളുള്ള ബസുകള്‍ 18 രാവിലെ കോട്ടയില്‍ നിന്ന് യുപിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. വിദ്യാര്‍ഥികളെയും നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

' ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് എന്റെ കുടുംബവും ഞാനും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. അവസാനം എനിക്കിപ്പോള്‍ എന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാന്‍ സാധിക്കും.' - ഝാന്‍സിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതികരിച്ചു.

യുപി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ അവരുടെ സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ കാത്തിരിപ്പിലാണ്.

