ന്യൂഡല്‍ഹി: മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് ഡോ. രാമന്‍ ആര്‍ ഗംഗാഖേഡ്കര്‍ (ഐസിഎംആര്‍). ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയില്‍ 24 പേരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ജപ്പാനില്‍ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായി 11.7 പേര്‍ക്കാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ഇററലിയില്‍ 6.7, യുഎസില്‍ 5.3, യു.കെയില്‍ 3.4. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി 24 പേര്‍ക്കാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.'

#WATCH In Japan, to find one positive case, 11.7 persons are tested. In Italy that number is 6.7, in US it's 5.3, in UK it's 3.4. Here in India, we do 24 tests for one positive case: Dr. Raman R Gangakhedkar, Indian Council of Medical Research (ICMR). pic.twitter.com/bLHDYOIr7r