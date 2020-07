ഡെറാഡൂണ്‍: കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള മുന്‍കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ടെലിക്കോം കമ്പനികളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഡെറാഡൂണ്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരെ ടെലിക്കോം കമ്പനികള്‍ നിരീക്ഷിക്കും. 8,000 പേരാണ് നിവലില്‍ ജില്ലയില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നത്.

വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ദിവസത്തില്‍ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്‍കാന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം മൊബൈല്‍ സേവന ദാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ആഷിഷ് കുമാര്‍ ശ്രീവാസ്തവ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കമ്മീഷണര്‍ക്കും കളക്ടര്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ നീക്കങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ സേവന ദാതാക്കള്‍ ദിവസത്തില്‍ മൂന്ന് തവണ ജീല്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കുമെന്നും ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘനങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ കണ്ടെത്താനാണിതെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ ലൊക്കേഷനില്‍ വ്യത്യാസം കണ്ടാല്‍ അവര്‍ക്കെതിരേ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.

ഇതുവരെ ജില്ലയയില്‍ 785 കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 621 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 118 പേര്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ 27 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജില്ലയില്‍ മരിച്ചത്.

