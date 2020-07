ദിസ്പുർ: ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് ബോധവത്‌കരണത്തിന് ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അസം പോലീസ്. മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെകുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിനാണ് പോലീസ് താരത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെ പോലീസ് ഷെയർ ചെയ്ത ട്വീറ്റിൽ മാസ്കണിഞ്ഞ്, ബാസീഗർ സ്റ്റൈലിലാണ് ഷാരുഖ് ഖാനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഷാരുഖ്ഖാന്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗും ട്വീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു കൈകളുംവിരിച്ചുള്ള ഷാരൂഖിന്റെ നിൽപിന് സിനിമയിലില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്- മാസ്കാണത്. ആറടിയോളം സാമൂഹികാകലം നിർബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്നും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും ഷാരൂഖ് സ്റ്റൈലിൽ ട്വീറ്റ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ഷാരൂഖ് ഖാനേയും പോലീസ് ട്വീറ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'സാമൂഹികാകലം പാലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഷാരൂഖ് പറയുന്നതു പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുത്തേക്കെത്താൻ അൽപം ദൂരേയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അകലേക്ക് പോയ ശേഷം അടുത്തേക്ക് വരുന്നയാളാണ് ബാസീഗർ(gambler)'. ഭാഗ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ കളിക്കുന്നയാളാണല്ലോ ഒരു മികച്ച ചൂതാട്ടക്കാരൻ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ജീവനെന്ന് ട്വീറ്റിൽ പരോക്ഷമായി പോലീസ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

കിങ് ഖാനെ ബോധവത്‌കരണ ട്വീറ്റുകളിൽ ഇതാദ്യതവണയല്ല പോലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നേരത്തെ മെം ഹൂം നാ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഭാഗം മുംബൈ പോലീസ് ട്വീറ്റിൽ ചേർത്തിരുന്നു. സതീഷ് ഷായുടെ തുപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഷാരൂഖ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന രംഗമായിരുന്നു അത്. 'ഷാരൂഖിന് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റണ്ടുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, കാരണം മാസ്കുണ്ടല്ലോ' എന്നായിരുന്നു മുംബൈ പോലീസിന്റെ ട്വീറ്റ്.

