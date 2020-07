ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക- ജപ്പാന്‍ നാവിക സേനകള്‍ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മലബാര്‍ നാവികാഭ്യാസത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും. ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ഇന്ത്യ ഇത്രയും കാലം ഈ തീരുമാനം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. മലബാര്‍ നാവികാഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുത്താനുള്ള താത്പര്യം ഓസ്‌ട്രേലിയ മുമ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതുമാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയ കൂടി വരുന്നതോടെ ഈ അമേരിക്ക- ഇന്ത്യ-ജപ്പാന്‍- ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് രൂപംകൊടുത്ത ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന് സൈനികമായ രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായി തീരും.

ലഡാക്കില്‍ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയെ മലബാര്‍ നാവികാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രമേഖലയിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്വാഡ് സഖ്യം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ക്വാഡ് സഖ്യം രൂപീകരിച്ചതു മുതല്‍ ചൈന അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

നിലവില്‍ സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനം നടക്കുന്ന നാവികാഭ്യാസത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഏകദേശ ധാരണ ആയിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് വിവരം. ജപ്പാന്‍, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷണക്കത്ത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് അയച്ചേക്കും. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ വെച്ചാകും ഇത്തവണത്തെ മലബാര്‍ നാവികാഭ്യാസം അരങ്ങേറുക. 2004-ലായിരുന്നു ഈ നാല് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളും അനൗദ്യോഗികമായ സഹകരണം വര്‍ധിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത്. 2017ല്‍ ഇതിന് ഔേേദ്യാഗിക മുഖം നല്‍കി.

നിലവില്‍ ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മില്‍ പരസ്പരപം സൈനിക താവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് ഉടമ്പടി ഒപ്പിടാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. നാവികാഭ്യാസത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇതുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സമാനമായ ഉമ്പടി അമേരിക്കയുമായി ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ജപ്പാനുമായും ഒപ്പിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുണ്ട്.

ഇവയെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ ക്വാഡ് സൈനികമായി സഹകരിക്കുന്നത് വര്‍ധിക്കും. അതിനും പുറമേ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളായ ന്യൂസീലാന്‍ഡ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായും ക്വാഡ് സഖ്യം സഹകരണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

