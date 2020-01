ഫിറോസാബാദ്: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വ്യാപക പ്രക്ഷോഭമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതേ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ പോലീസ് വെടിവെപ്പിലും മറ്റുമായി 21 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഫിറോസാബാദ് പോലീസ് 200 പേര്‍ക്ക് നോട്ടീസയച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ നോട്ടീസയക്കല്‍. അത്തരത്തില്‍ ഫിറോസാബാദ് പോലീസ് അയച്ച ഒരു നോട്ടീസ് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറു വര്‍ഷം മുമ്പ് മരിച്ച ഒരാളുടെ പേരിലാണ്.

ആറു വര്‍ഷം മുമ്പ് 94-ാം വയസില്‍ മരിച്ച ബന്നെ ഖാനാണ് പോലീസ് നോട്ടീസയച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 90 ഉം 93 വയസുള്ള രണ്ട് പേര്‍ക്കും യുപി പോലീസ് നോട്ടീസയച്ചിട്ടുണ്ട്. 93 വയസുള്ള ഫസ്ഹത്ത് ഖാന്‍ മാസങ്ങളായി കിടപ്പിലാണ്. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞെത്തിയ സൂഫി അന്‍സാര്‍ ഹുസൈനും ലഭിച്ചു പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ്.

ഫിറോസാബാദിലെ ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപകന്‍ കൂടിയായ അന്‍സാര്‍ ഹുസ്സൈന്‍ പോലീസുകാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ സമാധാന സമിതിയിലെ അംഗമാണ്. 93 ഉം 90 ഉം വയസുള്ള ഈ രണ്ട് വയോധികരോടും മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാകാനും 10 ലക്ഷം രൂപ ജാമ്യത്തുകയായി കെട്ടിവെക്കാനുമാണ് നോട്ടീസില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇവര്‍ക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ ഇതൊരു പിശകാണെന്നും തിരുത്തുമെന്നുമാണ് യുപി പോലീസ് മറുപടി നല്‍കിയത്. സമാധാനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ തങ്ങളുടെ മേല്‍ വളരെയധികം സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളുണ്ട്. വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എടുത്ത ഇടക്കാല നടപടികളാണിത്. പ്രായമായവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കില്ലെന്നും ഫിറോസാബാദ് സിറ്റി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കുന്‍വര്‍ പങ്കജ് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഫിറോസാബാദില്‍ മാത്രം നാല് പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 ഓളം പ്രതിഷേധക്കാരെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നിരവധി പേരുടെ പേരില്‍ കേസുമുണ്ട്.

Content Highlights: In Clampdown After Violence-UP Cops Send Notices To Dead Man