ശ്രീനഗര്‍ (ജമ്മു കശ്മീര്‍): സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ ശ്രീനറിലെ ലാല്‍ ചൗക്കിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ ഒരുക്കാന്‍ ഇത്തവണ സിആര്‍പിഎഫിലെ വനിതകളെയും നിയോഗിച്ചു. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കമെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

അമര്‍നാഥ് യാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാന്‍ ശ്രീനഗറില്‍ എത്തിയ വനിതാ സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇത്തവണ സുരക്ഷാ ചുമതലകള്‍ക്ക് നിയോഗിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് അമര്‍നാഥ് യാത്ര ഇത്തവണ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

നൗഗം പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ശ്രീനഗറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തവണ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഷെര്‍ ഇ കശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും സുരക്ഷാ സൈന്യം സീല്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

സൈനിക ക്യാമ്പുകള്‍ അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് കനത്ത സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം തടസപ്പെടുത്താനുള്ള എന്ത് നീക്കമുണ്ടായാലും തടയാന്‍ സജ്ജമായിരുന്നുവെന്നാണ് സുരക്ഷാ സൈന്യം അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിനിടെ, മറ്റു സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ പരിശീലനമാണ് തങ്ങള്‍ക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നും മുന്‍പും സുരക്ഷാ ചുമതലകള്‍ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാല്‍ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ലെന്നും ലാല്‍ചൗക്കില്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സിആര്‍പിഎഫിലെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

