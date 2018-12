ലഖ്നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബിഎസ്പി-എസ്പി സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് പുറംതള്ളിയതോടെ ശിവ്പാല്‍ യാദവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. അഖിലേഷ് യാദവുമായുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് എസ്പിയില്‍ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് ശിവ്പാല്‍ യാദവ് രൂപീകരിച്ച പ്രഗതിശീല്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി (പിഎസ്പിഎല്‍) എന്ന പാര്‍ട്ടിയുമായിട്ടാണ് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. യുപിയില്‍ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേറ്റ കനത്ത പരാജയം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പിടിച്ച് നില്‍ക്കാനുള്ള പുതിയ കൂട്ടുകെട്ട്‌

എസ്പി-ബിഎസ്പി സഖ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ശിവ്പാല്‍ യാദവ് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അഖിലേഷും മായാവതിയും അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശിവ്പാല്‍ യാദവ് കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം ചേരുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. സഖ്യമില്ലാതെ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ല. ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാനലക്ഷ്യമെന്നും പാര്‍ട്ടിക്ക് എല്ലാ സീറ്റിലും മത്സരിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടെന്നും ശിവ്പാല്‍ യാദവ് പറഞ്ഞു.

സഖ്യത്തെ കുറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ്, ബിജെപി ഇതര കക്ഷികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടായാണ് ബിഎസ്പി-എസ്പി സഖ്യത്തെ കാണുന്നത്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര റാവു രൂപീകരിക്കുന്ന ഫെഡറല്‍ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി നില്‍ക്കാന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതേ സമയം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു മൂന്നാം മുന്നണി വരുന്നത് മതേതര വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിക്കാനിടയാക്കുമെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. യുപിയില്‍ ബിജെപിയുടെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയാ അപ്‌നാദള്‍ സഖ്യംവിടുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

