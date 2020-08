അമൃത്സര്‍ (പഞ്ചാബ്): അട്ടാരി - വാഗ അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിയില്‍ 61 വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി കാണികളില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരണ കാണികളെ അനുവദിക്കാതിരുന്നത്. വന്‍ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ദേശസ്‌നേഹം അലയടിക്കുന്ന അന്തീക്ഷത്തിലാണ് സാധാരണ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ പതാക ഉയര്‍ത്തല്‍, സെറിമോണിയല്‍ ഡ്രില്‍, ബീറ്റിങ് റിട്രീറ്റ് എന്നിവ സുരക്ഷാ സൈനികരെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് നടത്തിയത്.

ബിഎസ്എഫ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സുര്‍ജിത്ത് സിങ് ദേശ്‌വാളും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ചടങ്ങുകള്‍ വീക്ഷിക്കാന്‍ എത്തിയിരുന്നത്. ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാരും പാകിസ്താന്‍ റേഞ്ചേഴ്‌സും മധുരപലഹാരം കൈമാറിയും ആശസ അറിയിച്ചും സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കുന്ന പതിവും ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ബിഎസ്എഫിന്റെ ബാന്‍ഡ് പ്രകടനം വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും അരങ്ങേറി.

അട്ടാരി - വാഗ അതിര്‍ത്തിയിലെ ബീറ്റിങ് റിട്രീറ്റ് ചടങ്ങിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ ബിഎസ്എഫ് നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തലും താഴ്ത്തലും കാണികളുടെ അഭാവത്തിലും പതിവുപോലെ തുടര്‍ന്നുവന്നു. വിനോദ സഞ്ചാരികളെ വന്‍തോതില്‍ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്ന ചടങ്ങാണ് അതിനുമുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ നടന്നിരുന്നത്.

അതിനിടെ, കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ബിഎസ്എഫ് ജവാന്മാരും പാക് റേഞ്ചര്‍മാരും ഇത്തവണ മധുര പലഹാരങ്ങള്‍ കൈമാറിയില്ലെന്ന് ബിഎസ്എഫ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. മുന്‍പ് ദീപാവലിക്കും ഈദിനും അടക്കം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സുരക്ഷാ സൈനികര്‍ മധുര പലഹാരങ്ങള്‍ കൈമാറിയിരുന്നില്ല. നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് 2019 ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ മധുര പലഹാരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്ന പതിവ് തെറ്റിച്ചത്.

Content Highlights: In a first in 61 years, no spectators at I-Day ceremony at Attari