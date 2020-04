ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ 23 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 47 ജില്ലകളില്‍ ആശാവഹമായ സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം വക്താവ് ലവ് അഗര്‍വാള്‍. പുതുച്ചേരിയിലെ മാഹി, കര്‍ണാടകയിലെ കൊടക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ 28 ദിവസത്തിനിടെ ഒരു കൊവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മറ്റ് 45 ജില്ലകളില്‍ 14 ദിവസത്തിനിടെ പുതുതായി കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

In 45 other districts, no new positive cases have been reported in last 14 days: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry #Coronavirus https://t.co/kpaDZItdmq — ANI (@ANI) April 18, 2020

വെള്ളിയാഴ്ച 991 കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ്-19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 14,378 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 43 മരണം സംഭവിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 480 ആയി. ഇതിനോടകം 1,992 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ ഏകദേശം 13.85 ശതമാനമാണ്.

ആകെ രോഗബാധിതരില്‍ 4,291 പേര്‍ക്ക്(29.8%)നിസാമുദ്ദീന്‍ മര്‍ക്കസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ 23 ഇടത്ത് നിസാമുദ്ദിനില്‍നിന്നു വന്നവരില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 84% കേസുകളും ഡല്‍ഹിയിലെ 63% കേസുകളും തെലങ്കാനയിലെ 79% കേസുകളും ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ 59% കേസുകളും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ 61% കേസുകളും നിസാമുദ്ദീന്‍ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ലവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19 മരണനിരക്ക് ഏകദേശം 3.3 ശതമാനമണ്. കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച 0-45 വയസ്സിനിടയിലുള്ള 14.4% പേര്‍ക്കാണ് ഇതിനകം ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്. 45-60 വയസ്സിനിടെയുള്ള 10.3% പേര്‍ക്കും 60-75 വയസ്സിനിടെയുള്ള 33.1% ആളുകള്‍ക്കും ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. 75 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 42.2% പേര്‍ക്കും ജീവന്‍ നഷ്ടമായതായി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

