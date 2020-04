ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തീരുമാനത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും അര്‍പ്പിച്ച് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്.

ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ പകര്‍ച്ചാവ്യാധിയിലകപ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്നുമുള്ള വീണ്ടെടുക്കല്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ സാമ്പത്തികരംഗം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ ദേശീയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിന് ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു.- ഐ.എം.എഫ്. ഏഷ്യാ ആന്‍ഡ് പെസഫിക് ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഷാങ് യോങ് റീ പറഞ്ഞു.

