ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ പല പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും സാക്ഷിയായ വര്‍ഷമാണ് 2019. പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നിന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന പ്രതിഷേധമാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത്. പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള കാരണം എന്തുമായിക്കോട്ടെ, മുന്‍നിരയില്‍ അവഗണിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത തരത്തില്‍ നിരവധി പെണ്മുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളിലൂടെയാണ് അനേകായിരങ്ങള്‍ ആ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തത്. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറിയ ആ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചറിയാം.

അലാ സാല- സുഡാന്‍

സുഡാനില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉമര്‍ അല്‍ ബഷീറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അല സാല എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ ആര്‍ക്കിടെക്ക്. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തിനു നടുവിലെ കാറിനു മുകളില്‍ കയറിനിന്നു ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അല സാലയുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. അവളിലൂടെയാണ് പലരും പ്രതിഷേധത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ. അലയുടെ ചിത്രം സുഡാനിലെ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളെയാണ് പ്രചോദിപ്പിച്ചത്. നിരവധി പേരെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിച്ചത് അലയുടെ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു. ഖുബ്ബൂസ് വിപ്ലവമെന്നറിയപ്പെട്ട പ്രതിഷേധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ അല സാലയെ അവഗണിക്കാനാവില്ല.

അലാഹ് സാല



ഓള്‍ഗ മിസിക്- റഷ്യ

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ സുതാര്യത വേണം, ഭരണം കൂടുതല്‍ ജനാധിപത്യപരമാവണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് മോസ്‌കോയിലെ തെരുവുകളിലേക്ക് പടര്‍ന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഓള്‍ഗ. 'വ്‌ലാദിമിര്‍ പുടിന്‍ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക' എന്നതായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെപ്രധാന മുദ്രാവാക്യം. എന്നാല്‍ പോലീസ് സമരത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആയുധധാരികളായ മിലിട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നടുവില്‍ തെരുവിലിരുന്ന് റഷ്യന്‍ ഭരണഘടന ഉറക്കെ വായിക്കുന്ന ഓള്‍ഗയുടെ ചിത്രം മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് ലോകമേറ്റെടുത്തത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള റഷ്യയുടെ ചാര പൊലീസിനെ നേര്‍ക്കുനേരെ വെല്ലുവിളിച്ച ഒരു പതിനേഴുകാരിയെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് ലോകം വാഴ്ത്തിയത്.

ഓള്‍ഗ മിസിക്

ലാം കോ ലോ- ഹോങ്കോങ്

ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ ലോകം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലേത്. കുറ്റവാളികളെ വിചാരണയ്ക്കായി ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുനല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന നിയമത്തിനെതിരെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഹോങ്‌കോങ്ങില്‍ നടന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ അണിചേര്‍ന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു 26കാരിയായ ലാം ക ലോയുടേത്. ധ്യാനിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കണ്ണുകളടച്ച് കൈകള്‍ താഴ്ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ലാമിന്റെ ചിത്രവും ലോകമേറ്റുവാങ്ങി.

ലാം കോ ലോ

ജാമിയയിലെ കൈ ചൂണ്ടുന്ന പെണ്‍കുട്ടികള്‍

പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമായ ജാമിയയിലെ പ്രതിഷേധം. ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ചിത്രമാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ ആദ്യമേറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇതില്‍ രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മലയാളികളാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശുകാരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പെണ്‍കുട്ടി.

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ഇത്. സുഹൃത്തിനെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ വിരല്‍ചൂണ്ടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ജാമിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥിനി. ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായി രാജ്യമേറ്റെടുത്തത് ഈ ചിത്രമായിരുന്നു.

Content Highights: Images of Women Standing up to Tyranny Defined 2019