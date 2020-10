ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19നെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആയുര്‍വേദ-യോഗ ചികിത്സാരീതികള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയതില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍(ഐ.എം.എ.). കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷവര്‍ധന് ഐ.എം.എ. കത്തെഴുതി.

കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിച്ച ആയുഷ് ചികിത്സാവിധികള്‍ക്ക് പരിമിതമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളാണുള്ളത്. ഈ ചികിത്സാ പദ്ധതികളുടെ ശാസ്ത്രീയവും അനുഭവപരവുമായ തെളിവുകള്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകള്‍ നല്‍കാമെന്ന് അവകാശപ്പെടാന്‍ മതിയാകുന്നതല്ലെന്നും ഐ.എം.എ. കത്തില്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ് 19നെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഈ ചികിത്സാപദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും മരുന്നിന് സാധിക്കുമെന്നതിന് തൃപ്തികരമായ തെളിവ് ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നല്‍കണം. അലോപ്പതി ഇതര ചികിത്സാരീതികള്‍ക്ക് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവുമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സ ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറാന്‍ തയ്യാറുണ്ടോയെന്നും ഐഎംഎ കത്തില്‍ ചോദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോവിഡിനെ നേരിടാന്‍ ആയുര്‍വേദവും യോഗയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചികിത്സാ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി പുറത്തിറക്കിയത്. ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികള്‍ക്കും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത രോഗികള്‍ക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സകളെ കുറിച്ചും ഇതില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

content highlights: ima writes letter to union health minister in connection with ayush treatment for covid