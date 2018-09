ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കമ്പനിയായ ഐക്കിയയുടെ പുതിയ ഹൈദരാബാദ് ഷോറൂമിലെ റെസ്‌റ്റോറന്റിലെ വെജിറ്റബിള്‍ ബിരിയാണിയില്‍നിന്ന് പുഴുവിനെ കിട്ടിയതായി പരാതി. സംഭവത്തില്‍ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഐക്കിയക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിന്‌ 11,500 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തനിക്ക് വിളമ്പിയ ബിരിയാണിയില്‍നിന്ന് പുഴുവിനെ കിട്ടിയതായി അബീബ് മൊഹമ്മദ്‌ എന്നയാള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താനായി ഹൈദരാബാദ് പോലീസ്, തെലങ്കാന നഗരവികസന മന്ത്രി, ഐക്കിയ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവരെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ ഖേദിക്കുന്നതായും എത്രയും വേഗം അന്വേഷണം നടത്തി ഫലപ്രദമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്നും മറുപടിയായി ഐക്കിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

We apologize for the unfortunate experience. We are investigating the matter and will take immediate corrective action. At IKEA, we have the strictest guidelines when it comes to food quality as customer health and safety are something we care about deeply.