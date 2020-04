കാണ്‍പുര്‍: കോവിഡ്-19 രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നവരും പരിചരിക്കുന്നവരും നിര്‍ബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പേഴ്‌സണല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ എക്വിപ്‌മെന്റ് അഥവാ പിപിഇ. രോഗികളില്‍നിന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരിലേക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് പിപിഇ ധരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇവ കിട്ടാക്കനിയായി, വിലയും വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐഐടി കാണ്‍പുര്‍. പിപിഇ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഇവര്‍ ഒരു ബദല്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

നിലവിലെ പിപിഇ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമായ സുരക്ഷ തങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചവയ്ക്കും ഉണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ വില 100 രൂപയോളമേ വരികയുള്ളുവെന്നും ഐഐടി കാണ്‍പുര്‍ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ബയോസയന്‍സ്, ബയോ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരാണ് പിപിഇ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് തുല്യമായത് വികസിപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പി.ഐ.പി.ഇ.എസ് ( പോളിഎഥിലീന്‍ ബേസെഡ് ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടക്ടീവ് എക്വിപ്‌മെന്റ്‌സ് അണ്ടര്‍ സ്‌കാര്‍സിറ്റി) എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നഴ്‌സുമാാര്‍, പോലീസ്, സാനിട്ടേഷന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങി വൈറസ് ബാധയേല്‍ക്കാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നവയാണ് ഇവയെന്നാണ് ഐഐടി കാണ്‍പുര്‍ പറയുന്നത്.

ഐഐടിയിലെ ബയോസയന്‍സ്, ബയോ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫ. നിഥിന്‍ ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പി.ഐ.പി.ഇ.എസ് വികസിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിലുള്ളവര്‍. കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് പിപിഇ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വര്‍ധിച്ചത് ലഭ്യത കുറയാന്‍ ഇടയാക്കി. അതിനാല്‍ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും വന്‍തോതില്‍ നിര്‍മിക്കാനാകുന്നതുമായ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ആവശ്യമായി വന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പി.ഐ.പി.ഇ.എസ് വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് നിഥിന്‍ ഗുപ്ത വിശദീകരിച്ചു.

പാക്കിങ്ങിനും ക്യാരിബാഗുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിത്തീന്‍ ഷീറ്റുപയോഗിച്ചാണ് പി.ഐ.പി.ഇ.എസ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോളിത്തീന്‍ ഷീറ്റുകളില്‍ സ്വാഭാവിക സുഷിരങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇവ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കും. പി.ഐ.പി.ഇ.എസ് നിര്‍മാണത്തിനുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ചെറുകിട, ഇടത്തരം നിര്‍മാണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കൂടി വളരെ വേഗം നിര്‍മിക്കാവുന്നതാണെന്നും വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഒരു കിറ്റിന് 100 രൂപയില്‍ താഴെ മാത്രമേ ചിലവ് വരികയുള്ളൂവെന്നും നിഥിന്‍ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിപിഇ കിറ്റുകളുടെ അത്ര സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കില്ല പി.ഐ.പി.ഇ.എസ്. എന്നാല്‍ പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ ഉറപ്പുനല്‍കുന്ന പ്രാഥമിക സുരക്ഷ പി.ഐ.പി.ഇ.എസ്. വഴി ലഭിക്കും. ഇവ ഉടന്‍തന്നെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നല്‍കുമെന്നും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തേടുമെന്നും നിഥിന്‍ ഗുപ്ത പറയുന്നു.

