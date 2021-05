ഗോവ: ചോദ്യപേപ്പറില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൃത്യമായി ഉത്തരം എഴുതുക എന്ന പരമ്പരാഗത പരീക്ഷാസമ്പ്രദായത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയ ഒരുകാലഘട്ടമാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ പരീക്ഷകള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായതോടെ വ്യത്യസ്ത മൂല്യനിര്‍ണയരീതിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയ്ക്ക് കടക്കേണ്ടതായി വന്നു. പരീക്ഷയുടെ സാമ്പ്രദായികരീതിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നു. അത്തരത്തില്‍ ഗോവയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി വിദ്യാര്‍ഥികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച രീതി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്.

അവസാന സെമസ്റ്ററിലെ അനലോഗ് സര്‍ക്യൂട്ടിന്റെ ചോദ്യപേപ്പറാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുളള ലെക്ചര്‍ മറ്റീരിയലില്‍ നിന്ന് അറുപത് മാര്‍ക്കിനുളള ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് എഴുപത് മാര്‍ക്കിന്റെ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ആദ്യ ചോദ്യം.

കോഴ്‌സിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് അതില്‍ പ്രതിഫലിക്കണം. രണ്ടുമണിക്കൂറിനുളളില്‍ എഴുതി പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യരുത്. ഉത്തരങ്ങളില്‍ സാമ്യത കണ്ടാല്‍ അത് നിങ്ങളുടെ സ്‌കോര്‍ കുറയ്ക്കുമെന്നും ആദ്യ ചോദ്യത്തില്‍ പറയുന്നു. 30 മാര്‍ക്കിന്റേതാണ് ഈ ചോദ്യം.

40 മാര്‍ക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നുമണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സമയം.

തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്‍ ചോദ്യപേപ്പര്‍ തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകനെ പ്രശംസകള്‍കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍.

Woah! What an examination! You prepare questions for yourself and answer the same.

Gotta say IIT Goa has find out this unique way to evaluate student by themselves.

It's not gonna be easy when you are set free to choose questions to answer.

Gonna be the test of integrity too. pic.twitter.com/dwZxbKjPRQ