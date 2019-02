ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗമായ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാർഗെയുടെ എതിര്‍പ്പ് പരിഗണിക്കാതെ പുതിയ സിബിഐ ഡയറക്ടറെ കേന്ദ്രം ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തില്‍ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാർഗെ എതിര്‍ത്തുവെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് പേരില്‍ ഒരാളെ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ട് വരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

1984 ബാച്ച് സീനിയര്‍ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജാവേദ് അഹമ്മദ്, രജനി കാന്ത് മിശ്ര, എസ്എസ് ദേവാല്‍ എന്നിവരുടെ പേരാണ് ഉയര്‍ന്ന് വന്നത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് കേഡര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജാവേദ് അഹമ്മദ് നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിമിനോളജി ആന്റ് ഫോറന്‍സിക് സയന്‍സിന്റെ തലവനാണ്. ബോര്‍ഡര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സിന്റെ തലവനാണ് രജനി കാന്ത് മിശ്ര, ഹരിയാണ കേഡര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്എസ് ദേവാല്‍ ഐ.ടി.ബി.പി ഡയറക്ടര്‍ ജനറലാണ്.

എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ തീരുമാനം ആയില്ലെന്നും മറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയല്ലെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതികരിക്കുകന്നത്. സിബിഐ ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കാത്തതില്‍ സുപ്രീംകോടതിയും അതൃപ്തി പ്രകടപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമനം നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

അലോക് വര്‍മയെ സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കിയ ശേഷം ജനുവരി പത്താം തീയതില്‍ മൂതല്‍ ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ എന്‍.നാഗേശ്വര റാവുവാണ് ഡയറക്ടറുടെ താല്‍ക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രയുടെ വസതിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തില്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാർഗെയ്ക്ക് പുറമെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഉന്നതാധികാര സമിതി ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും യോഗം ചേരും ഈ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാവുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്‌

Content Highlights:ignoring Congress Objection, Govt May Soon Announce New CBI Director From Shortlist of 3 Names