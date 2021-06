ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സമയത്ത് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ആവശ്യം പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയെന്ന കേന്ദ്ര വാദത്തോട് പ്രതികരിച്ച് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. ഓക്‌സിജന്റെ പേരിലുളള പോര് കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ മൂന്നാംതരംഗത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്നാണ് കെജ് രിവാള്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം.

'നിങ്ങളുടെ ഓക്‌സിജനുമേലുളള യുദ്ധം കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ കുറച്ചു ജോലികള്‍ ചെയ്യാം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ മൂന്നാംതരംഗത്തില്‍ ആര്‍ക്കും ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഒന്നിച്ച് ഒരു സംവിധാനത്തിന് രൂപം നല്‍കാം. രണ്ടാംതരംഗത്തില്‍ ഗുരുതരമായ ഓക്ജിന്‍ ക്ഷാമം ജനങ്ങള്‍ നേരിട്ടു. ഇത് മൂന്നാം തരംഗത്തില്‍ സംഭവിച്ചുകൂടാ.

നാം പരസ്പരം പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസായിരിക്കും വിജയിക്കുന്നത്. നാം ഒന്നിച്ചുനിന്ന് പോരാടിയാല്‍ ഇന്ത്യ ജയിക്കും.' കെജ് രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ആവശ്യം പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയെന്നുളള റിപ്പോര്‍ട്ട് മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ഓഡിറ്റ് സംഘമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹി ഭരിക്കുന്ന എഎപി ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തളളിയിരുന്നു. ഇത് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിത നടപടിയാണെന്നാണ് എഎപി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

ഡല്‍ഹി ആവശ്യം പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയതായി പറയാനാകില്ലെന്ന് എയിംസ് മേധാവി ഡോ.രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തോട് ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിദിനം 700 മെട്രിക് ടണ്‍ ഓക്‌സിജന്‍ വേണമെന്നാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗം രൂക്ഷമായ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആവശ്യമായ ഓക്‌സിജന്‍ ലഭ്യമാക്കാത്തതില്‍ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും കേന്ദ്രത്തിനെതിരേ തിരിഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: if your fight over oxygen is over let's do some work - tweets Kejriwal