ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലപാട്‌ അറിയിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോടും ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഭരണകൂടത്തോടും സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള തടവില്‍ കഴിയുകയാണ്.

നിങ്ങള്‍ അയാളെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കില്‍ ഉടന്‍ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുടെ സഹോദരി സാറ അബ്ദുള്ള പൈലറ്റിന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുണ്‍ മിശ്ര, എം.ആര്‍. ഷാ എന്നിവരങ്ങുന്ന ബഞ്ചാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കേസ് പരിഗണിക്കാന്‍ കോടതി അടുത്തു തന്നെ ഒരു തീയതി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കപില്‍ സിബല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണം കാരണം ആറ് ബെഞ്ചുകള്‍ മാത്രമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും അടുത്ത ഊഴം എപ്പോള്‍ വരുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ അടുത്തയാഴ്ച ഞങ്ങള്‍ ഇരുന്നേക്കാമെന്നും ആ സമയത്ത് കേസ് പരിഗണിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

