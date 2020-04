ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം ക്രിയാത്മകമായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍.

കൃത്യമായ സമീപനത്തോടെ നാം കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടര്‍ന്നു. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് 586 കോവിഡ് ആശുപത്രികളുണ്ടെന്നും ഒരുലക്ഷത്തിലധികം ഐസൊലേഷന്‍ ബെഡ്ഡുകളുണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് ഇതിനോടകം 7,447 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 642 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 40 പേര്‍ മരിക്കുകയും 1,035 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. 293 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

ലോക്ക്ഡൗണും നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കോവിഡ് 19ന് എതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ പ്രധാനമാണ്. പ്രതിരോധ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ സമയം രണ്ടുലക്ഷം കേസുകളുണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Lockdown and containment measures are important to fight COVID19. If we had not taken any measures then we might have had 2 lakh cases at this time: Lav Agrawal, Joint Secy, Health Ministry pic.twitter.com/gIKkPIs9vx — ANI (@ANI) April 11, 2020

ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം, ആശുപത്രികളിലും ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും നഴ്‌സുമാര്‍ക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പോലീസ് സുരക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.

content highlights: If we had not taken any measures then we might have had 2 lakh cases at this time: Lav Agrawal