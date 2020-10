പട്യാല/കുരുക്ഷേത്ര: കാര്‍ഷിക പരിഷ്‌കരണ നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. യുപിഎ ആയിരുന്നു അധികാരത്തിലെങ്കില്‍ 15 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ലഡാക്കിൽ നിന്ന് ചൈനയെ തുരത്തുമായിരുന്നുവെന്നെന്നും പട്യാലയില്‍ കര്‍ഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദി പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് കാര്‍ഷിക നിയമം ജനങ്ങളുടെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പഞ്ചാബില്‍ വന്ന് കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം നിന്ന് ഇക്കാര്യം അവരോട് പറയാത്തത്? മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഭയക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്?, രാഹുല്‍ ചോദിച്ചു.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നില്ല. കര്‍ഷകരുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഇവയെന്ന് മോദി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മോദി എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചാബിലേക്ക് വരികയും കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്തതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. കര്‍ഷക നിയമത്തിനെതിരെ പഞ്ചാബിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം താന്‍ നില്‍ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുപിഎ ആയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തില്‍ അധികാരത്തിലുള്ളതെങ്കില്‍ അയല്‍ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ നേര്‍ക്ക് ദുഷ്ടലാക്കോടെ ഒന്നു നോക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. മോദി രാജ്യത്തെ ദുര്‍ബലമാക്കിയതിനാലാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാനും നമ്മുടെ സൈനികരെ വധിക്കാനും സാധിച്ചത്. യുപിഎ ആയിരുന്നു അധികാരത്തിലെങ്കില്‍ 15 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ചൈനയെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണില്‍നിന്ന് പറിച്ചെറിയുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുരുക്ഷേത്രയില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഈ പ്രതികരണം.

രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല. സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ. അടല്‍ ടണലിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുകയും കൈവീശുകയും ചെയ്യും. ചില മാധ്യമങ്ങള്‍ അതെല്ലാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായയോടുള്ള അന്ധമായ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഭാരത മാതാവിനെക്കുറിച്ചാണ് അവര്‍ എല്ലായ്‌പോഴും വാചാലരാവുന്നത്. തന്റെ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭാരത മാതാവിന്റെ 1200 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ ഭൂമി മോദി ചൈനയ്ക്ക് നല്‍കി. ഇതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം, രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

ഹാഥ്‌റസില്‍ 19 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും പറയാന്‍ മോദി തയ്യാറായില്ല. ഒരു കുട്ടി ക്രൂരമായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും എല്ലാ ഭരണസംവിധാനവും ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകട്ടെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നുമില്ല. മാധ്യമങ്ങളടക്കം ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം സംരക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ചട്ടക്കൂടുകളും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പിടിയിലാണ്. സ്വതന്ത്രമായി മാധ്യമങ്ങളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും നിലനില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഈ സര്‍ക്കാരിന് അധികനാള്‍ തുടരാനാവില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: If UPA was in power, we would've thrown out China in less than 15 mins: Rahul Gandhi