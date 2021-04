ലഖ്‌നൗ : സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സാ ചെലവും വഹിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍. രോഗികളെ പറഞ്ഞയക്കരുതെന്ന് ആശുപത്രികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നവനീത് സെഗാള്‍ പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കിടക്കകള്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ രോഗികളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും അതിന്റെ മുഴുവൻ ചികിത്സാച്ചിലവ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും മരണാനന്തര കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അവരവരുടെ മതാചാരപ്രകാരം നടക്കുമെന്നും അതിന്റെ ചിലവ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് യുപി സർക്കാർ അധികൃതര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, രാജ്യത്ത് ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോള്‍ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഓക്‌സിജന്റെ ഓഡിറ്റ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

"സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലോ സര്‍ക്കാരാശുപത്രിയിലോ ഓക്‌സിജന്റെ കുറവുണ്ടാകില്ല. കരിഞ്ചന്തയാണ് പ്രശ്നം, അതിനെതിരേ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും.. ഐഐടി കാണ്‍പൂര്‍, ഐഐഎം ലഖ്‌നൗ, ലഖ്നൗ, ഐഐടി ബിഎച്ച്യു എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങള്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്താന്‍ പോകുകയാണ്".

മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്റെ ശരിയായ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യകത, വിതരണം എന്നിവ തത്സമയം ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വിവിധ പത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റര്‍മാരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത്..

ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമും മുഖ്യമന്ത്രി ആരംഭിച്ചു.

