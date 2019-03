ന്യൂഡൽഹി: ബാലാകോട്ടിലെ തീവ്രവാദകേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ പാകിസ്താന്‍ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതിനെ അപലപിച്ച് വിദേശ കാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ്. മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വിദേശ നയങ്ങള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ്.

"ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിനു വേണ്ടി പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം ഇന്ത്യയെ എന്തിന് ആക്രമിക്കണം. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിനെ സ്വന്തം മണ്ണില്‍ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്. പകരം അവര്‍ക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇരയാകുന്ന രാജ്യം തിരിച്ചടിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും അക്രമം നടത്തുന്നു. ഇമ്രാന്‍ഖാന്‍ ഇതിനു മാത്രം ഉദാരവാനും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമാണൈങ്കില്‍ ആദ്യം മസൂദ് അന്‍സറിനെ വിട്ടു തരട്ടെ", സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.

പാകിസ്താനുമായി ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ പാകിസ്താന്‍ ആദ്യം അവരുടെ മണ്ണിൽ തീവ്രവാദത്തിനെതിരേ നടപടിയെടുക്കട്ടെയാന്നിയിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ വീണ്ടു വീണ്ടും താറുമാറാക്കുന്ന ഐഎസ്‌ഐയെയും അതിന്റെ സൈന്യത്തെയും പാകിസ്താന്‍ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചര്‍ച്ചയും തീവ്രവാദവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് അടിവരയിട്ട് സംസാരിച്ചു.

"തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയും ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് നടപടിയാണ് ആവശ്യം. ചര്‍ച്ചയും തീവ്രവാദവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല".

ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒ.ഐ.സിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും സുഷമ സ്വരാജ് സംസാരിച്ചു.

"1969ല്‍ ഒഐസിയുടെ സമ്മേളനത്തില്‍ എത്തിയിട്ടും പാകിസ്താന്റെ എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നില്ല.അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യ അവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ 50 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ പാകിസ്താന്റെ കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നു", സുഷമ സ്വരാജ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"രാജ്യതാത്പര്യം, വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂന്നിയാണ് വിദേശ പര്യടനം നടത്തുന്നത്. ഇത്രയധികം യാത്രകള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്തിനെന്ന് പലയാളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട്. വെറുമൊരു രസത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങള്‍ കാരണമാണ് യെമനില്‍ നിന്ന് 7000 പേരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായത്", സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു

content highlights: ഘf Imran Khan is so generous then he should give Masood Azhar says Sushma Swaraj