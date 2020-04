ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് റേറ്റിങ്ങ് നല്‍കുമെന്ന് ബിജെപി എംപി രമേഷ് ബിധുരി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ കെജ്രിവാള്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ഡല്‍ഹി ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടായി മാറിയതിന് കാരണം കെജ്രിവാളാണെന്നും രമേഷ് ബിധുരി പറഞ്ഞു.

10 ല്‍, ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് -1 റേറ്റിങ് നല്‍കും. എല്ലാ മേഖലയിലും അദ്ദേഹം പരാജയമാണ്. റേഷന്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതിനായി അദ്ദേഹം നല്‍കിയ ലിങ്ക് 15 ദിവസമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല. ആളുകള്‍ക്ക് ടോക്കണ്‍ നമ്പറുകള്‍ ഉണ്ട് പക്ഷേ റേഷന്‍ കിട്ടുന്നില്ല.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നവും വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് കെജ്രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് ബസുകള്‍ ഓടിച്ച് ഗതാഗത കമ്മീഷണറെ ബലിയാടാക്കാന്‍ കെജ്രിവാള്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തി. ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ ഗതാഗത കമ്മീഷണര്‍ക്ക് ബസുകള്‍ അയയ്ക്കാന്‍ കഴിയുമോ? ഒരു പരിശോധനയും നടത്താതെ 5-7 ലക്ഷം കുടിയേറ്റക്കാരെ അദ്ദേഹം ബസുകളില്‍ നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു.

തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് പ്രശ്‌നം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. ഡല്‍ഹി ഇന്ന് ഒരു ഹോട്ട്സ്‌പോട്ട് ആണെങ്കില്‍, അത് കെജ്രിവാള്‍ കാരണമാണ്.' രമേഷ് പറഞ്ഞു.

