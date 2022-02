ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തിലെ ഹിജാബ് വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഊര്‍ജ മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സുനില്‍ കുമാര്‍. സംസ്ഥാനത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ പോലും ഹിജാബ് ധരിക്കണമെന്ന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയേക്കും. ഈ മന:സ്ഥിതിയില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും സിദ്ധരാമയ്യയും പുറത്തുവരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഹിജാബ് വിലക്കിയതിനെതിരേ കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അറിവ് നേടുന്നതിന് വസ്ത്രം തടസ്സമാവരുതെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചത്. ഇഷ്ടമുള്ളത് ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന ഉറപ്പുതരുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ ഒരിക്കലും വസ്ത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരല്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തുന്നവര്‍ വസ്ത്ര കോഡ് പിന്തുടരണമെന്നും കര്‍ണാടക റവന്യൂ മന്ത്രി ആര്‍ അശോക പ്രതികരിച്ചു. ഹിജാബിനേയോ കാവി ഷാളിനേയോ സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും ധരിക്കാം. എന്നാല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉദാരഹണമാണ് ഹിജാബ് വിവാദമെന്ന് എ.ഐ.എം.എം.ഐ.എം നേതാവ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി പറഞ്ഞു. ഹിജാബ് വിലക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ അവകാശത്തെ വിലക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്ന് പറയുന്ന ബിജെപി സര്‍ക്കാരാണോ ഹിജാബിന്റെ പേരില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ വിലക്കുന്നത് എന്നും ഒവൈസി ചോദിച്ചു.

