ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്‌നം കാനഡയിലെ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യാമെങ്കില്‍ അത് ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യവുമായി കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍. പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുമായി അഞ്ചാംഘട്ട ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നേതാക്കള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്.

'കാനഡയിലെ പാര്‍ലമെന്റില്‍ എം.പിമാര്‍ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കാനഡ പാര്‍ലമെന്റില്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെങ്കില്‍ നമ്മുടെ പാര്‍ലമെന്റില്‍ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തത് ?' പഞ്ചാബിലെ ജാംബൂരി കിസാന്‍ സഭ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കുല്‍വന്ത് സിങ് സന്ധു ചോദിച്ചു.

MPs had raised the issue in Canada's parliament, then Canadian PM wrote a letter to Indian govt. If Canada's parliament can discuss the issue, why can't our parliament do it: Kulwant Singh Sandhu, General Secy, Jamhoori Kisan Sabha, Punjab attending 5th round of talks in Delhi https://t.co/8zzcOGxP4Q pic.twitter.com/beNs9mffy9 — ANI (@ANI) December 5, 2020

അതിനിടെ ഇന്നു നടന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടയിലും കര്‍ഷക നേതാക്കള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭക്ഷണമോ ലഘുഭക്ഷണമോ സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. സമരഭൂമിയിലെ സമൂഹ അടുക്കളയില്‍നിന്നെത്തിച്ച ഭക്ഷണം നേതാക്കള്‍ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി വിജ്ഞാന്‍ ഭവനിലാണ് കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍, ഉപഭോക്തൃകാര്യമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സോം പ്രകാശ്, കൃഷിവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് അഗര്‍വാള്‍ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 32 കര്‍ഷക സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 40 നേതാക്കളും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കര്‍ഷകരുടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയില്‍ നേരത്തെ ഉന്നതതല യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് ഉന്നതതല യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടു.

Content Highlights: If Canada's parliament can discuss the issue, why can't our parliament do it - Kulwant Singh Sandhu