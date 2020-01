ജയ്പുര്‍: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ വിജയം പൂര്‍ണമാകുമായിരുന്നെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുന്നത് ജിന്നയുടെ ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന ശശി തരൂരിന്റെ മുന്‍പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ചുളള ചോദ്യത്തോട് ജയ്പൂര്‍ സാഹിത്യോത്സവത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'ജിന്ന ജയിച്ചുവെന്ന് ഞാനൊരിക്കലും പറയില്ല, പക്ഷേ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിഎഎ എന്‍പിആറിലേക്കുംഎന്‍ആര്‍സിയേക്കും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതെല്ലാം പിന്തുടരുക ഒരേ രേഖയായിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാം ജിന്നയുടെ വിജയം പൂര്‍ണമായെന്ന്. ജിന്ന എവിടെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയും മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം വേണമെന്ന തന്റെ വാദം ശരിയായിരുന്നെന്ന്.'-തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ശക്തനായ വക്താവായിരുന്നു ജിന്ന.

