ഹൈദരാബാദ്: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി (സിഎഎ) ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിന് എതിരല്ലെന്നും മുസ്‌ലീം സഹോദരങ്ങളെ ചിലര്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നുമുള്ള ആര്‍എസ്എസ് അധ്യക്ഷന്റെ പരാമര്‍ശത്തിന് മറുപടിയുമായി എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദീന്‍ ഒവൈസി.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററും മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിന് എതിരായതല്ലെങ്കില്‍ അവയില്‍നിന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഉള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒവൈസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ കുട്ടികളല്ല. സിഎഎയും എന്‍ആര്‍സിയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നല്ലവാക്കുകള്‍കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൗരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മതമാണെന്ന് പറയുന്ന ഏത് നിയമത്തെയും എതിര്‍ക്കുമെന്നും ഒവൈസി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ നാഗ്പൂരില്‍ നടന്ന ആര്‍എസ്എസ് വിജയദശമി റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് ആര്‍എസ്എസ് അധ്യക്ഷന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത് സിഎഎ, എന്‍ആര്‍സി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. ആര്‍എസ്എസ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. മുസ്‌ലിം സഹോദരങ്ങളെ ചിലര്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാനാണ് സിഎഎ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന വിമര്‍ശം ഉയര്‍ന്നു. സിഎഎ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനും ഭീഷണിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: If CAA is not against Muslims, just remove all references to religion from law - Owaisi