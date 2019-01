കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷയുമായ മമത ബാനര്‍ജി പ്രധാനമന്ത്രിയാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പരാമര്‍ശവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ്. തൃണമൂലിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷമായി പോരാടുമ്പോഴാണ് ബിജെപി കേന്ദ്രങ്ങളെ പോലും ഞെട്ടിച്ച പരാമര്‍ശം ഘോഷില്‍ നിന്ന് വന്നത്.

ഒരു ബംഗാളി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെങ്കില്‍ അതിന് ഏറ്റവും സാധ്യത മമതയ്ക്കാണ്. അവര്‍ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് സ്വപ്‌നം കാണുന്നുണ്ട്. ആ പദവിയില്‍ അവര്‍ക്ക്‌ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയും-മമതയ്ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസ നേര്‍ന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഘോഷിന്റെ പരാമര്‍ശം. പക്ഷേ 2019 ലും മോദി തന്നെ രാജ്യത്തെ നയിക്കും. അതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം-അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജ്യോതി ബസുവായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയാകേണ്ട ആദ്യ ബംഗാളുകാരന്‍. പക്ഷേ സിപിഎം അദ്ദേഹത്തെ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. അടുത്ത സാധ്യത മമതയ്ക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാത്തേക്ക് പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയെ എതിര്‍ത്ത മമതയുടെ നടപടിയെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ട് അവര്‍ പ്രണബ് ദാ പ്രസിഡന്റാകുന്നത് തടയാന്‍ നോക്കിയത്-ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Bengali Has Chance To Be PM, Mamata Banerjee