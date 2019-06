റോത്തക്: അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിയാണയിലെ റോത്തക്കില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്ത യോഗാഭ്യാസ പരിപാടിക്കിടെ സംഘാടകര്‍ നല്‍കിയ യോഗാ മാറ്റുമായി കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് നിരവധിപ്പേര്‍. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടവീഡിയോയില്‍ സംഘാടകരും പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവരും തമ്മില്‍ വാഗ്വാദം നടക്കുന്നതായി കാണാം. പായ വിട്ടുകിട്ടാനായി ചിലര്‍ തമ്മില്‍ പിടിവലികള്‍ നടക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ ദൃശ്യമാണ്.

#WATCH Haryana: A pandemonium broke out in Rohtak after people looted yoga mats from the venue where Union Home Minister Amit Shah & CM ML Khattar had participated in the programme for #InternationalDayofYoga earlier today. pic.twitter.com/8ZVjJZOh74