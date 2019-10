ലഖ്‌നൗ: ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നാടുകടത്താന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലാദേശികളേയും അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന മറ്റ് വിദേശികളേയും കണ്ടെത്താന്‍ ഡി.ജി.പി ഒ.പി സിങ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

അസമിലെ പൗരത്വ പട്ടികയെ പിന്തുണച്ച യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, വേണമെങ്കില്‍ തന്റെ സംസ്ഥാനത്തും അത് നടപ്പില്‍ വരുത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഡിജിപി ജില്ലാ മേധാവിമാര്‍ക്ക് അയച്ച സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നാടുകടത്തുന്നത് സമയബന്ധിതവും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുമായിരിക്കും.

യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളും ചേരികളും റോഡരികിലെ താമസക്കാരേയും നിരീക്ഷിക്കാനും സംശയം തോന്നുവരുടെ രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കാനുമാണ് നിര്‍ദേശം. സംശയമുള്ളവരുടെ വിരലടയാളം ശേഖരിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് കള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂട്ടുനില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും, നടപടികളെടുക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ ഭരിക്കുന്ന അസമില്‍ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ (എന്‍ആര്‍സി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. നിലവിലുള്ള താമസക്കാരില്‍ 19 ലക്ഷം പേരാണ് പൗരത്വം തെളിയിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താല്‍ പട്ടികക്ക് പുറത്തു പോയത്.

