ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സമയം രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് ആറുമാസത്തിനു ശേഷമാണെന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ കൃഷ്ണ എല്ല. ടൈംസ് നൗ സമ്മിറ്റ് 2021-ല്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നേസല്‍ വാക്‌സിനുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാരത് ബയോടെക്കാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി സിക്ക വൈറസിനെതിരായ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിച്ചതെന്നും എല്ല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊവാക്‌സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്പാദനം എളുപ്പമായതിനാല്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ആയി നേസല്‍ വാക്‌സിനെ ഭാരത് ബയോടെക്ക് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ല പറഞ്ഞു. രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള ഏകമാര്‍ഗം നേസല്‍ വാക്‌സിനുകളാണെന്നും ലോകം ഒട്ടാകെ നേസല്‍ വാക്‌സിനുകളെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങള്‍ ഒരു നേസല്‍ വാക്‌സിന്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ഡോസ് ആയി കൊവാക്‌സിന്‍ നല്‍കുകയും രണ്ടാം ഡോസ് ആയി നേസല്‍ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങള്‍ ആലോചിക്കുകയാണ്. നേസല്‍ വാക്‌സിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ആയി നല്‍കുന്നത് എങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തടയാനാവും, എല്ല പറഞ്ഞു. രോഗബാധയുണ്ടായവരിലും ഒന്നാം ഡോസ് എടുത്തവരിലും നേസല്‍ വാക്‌സിന്‍ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊവാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തലവന്‍ തന്റെ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സംതൃപ്തി. അത് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രത്തിലും ആ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലുമുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

