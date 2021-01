ചെന്നൈ: വസ്ത്ര വ്യാപാരരംഗത്ത് വേറിട്ട ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തിയ പ്രശസ്ത ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ സത്യ പോള്‍ (79) അന്തരിച്ചു. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈഷ യോഗസെന്ററില്‍ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഡിസംബറില്‍ പക്ഷാഘാതമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പക്ഷാഘാതമുണ്ടായി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി നേടി സത്യ പോളിനെ യോഗസെന്ററിലേക്ക് മാറ്റിയത്. 2015 മുതല്‍ യോഗകേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസം.

സ്വദേശീയ പ്രിന്റുകളും ഡിസൈനുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്തമായ ഫാഷന്‍ പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു സത്യ പോളിന്റേത്. 1985 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനാണ് തന്റെ വ്യവസായസംരംഭം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത്. സാരികളില്‍ പുതുമയും വ്യത്യസ്തതയും അവതരിപ്പിച്ച സത്യപോള്‍ ഫാഷന്‍ വെയറുകള്‍ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലഭ്യമാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ ഫാഷന്‍ വ്യവസായത്തിന് വേറിട്ട മുഖം നല്‍കിയ അത്യുത്സാഹിയും ആത്മസമര്‍പ്പണവുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സത്യപോള്‍ എന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ സദ്ഗുരു സ്മരിച്ചു.

#SatyaPaul, a shining example of what it means to live with immeasurable passion and unrelenting involvement. The distinct vision you brought to the Indian #fashion industry is a beautiful tribute to this. A privilege to have had you amongst us. Condolences & Blessings. -Sg pic.twitter.com/DNMZ0DXvOf