ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതനായ ഒരാളില്‍നിന്ന് നാലുപേര്‍ക്ക് വരെ രോഗം പടര്‍ന്നേക്കാമെന്ന് പഠനം. ശരാശരി ഒന്നോ രണ്ടോ ആള്‍ക്കാണ് രോഗം പടരാന്‍ സാധ്യതയെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമായാല്‍ അത് നാലുപേര്‍ വരെ ആകാമെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്(ഐസിഎംആര്‍) ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ഒരു മഹാമാരി എങ്ങനെയാണ് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശത്ത് പടര്‍ന്നുപിടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന കണക്കുക്കൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐസിഎംആര്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കൊറോണ രോഗികളില്‍നിന്നുള്ള വിവരശേഖരത്തിലൂടെയാണ് ഐസിഎംആര്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തിയത്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ ചെറുക്കാന്‍ ലോക്ക്ഡൗണും തെര്‍മല്‍ സ്‌ക്രീനിങ്ങുമാണ് ഫലപ്രദമെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ ക്വാറന്റയ്‌നില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുന്നതും സാമൂഹിക അകലംപാലിക്കുന്നതും വൈറസ് ബാധയെ ചെറുക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: icmr studies shown that each new corona virus infected indian could spread it to four