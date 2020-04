ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ എന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പരിശോധന നടത്താന്‍ നിര്‍ദേശം. ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് നീക്കം.

ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചാണ്(ഐസിഎംആര്‍) ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദേശം കേന്ദ്രത്തിന് നല്‍കിയത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.

ഡല്‍ഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീന്‍, ലഡാക്ക്, പഞ്ചാബിലെ എസ്ബിഎസ് നഗര്‍, മുംബൈ, പൂണെ, പത്തനംതിട്ട, കാസര്‍കോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിലെ മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും അതിവേഗത്തിലുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്താനാണ് ഐസിഎംആറിന്റെ നിര്‍ദേശം. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പരിശോധന കിറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക.

രക്തം പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെയാണ് റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുന്നത്. 15-30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഫലം ലഭിക്കും. ഈ പരിശോധനയില്‍ ആന്റിബോഡി പോസിറ്റീവായി കണ്ടെത്തുന്നവരെ തൊണ്ടയില്‍നിന്ന് സ്രവം ശേഖരിച്ചുള്ള വിശദമായ കൊറോണ പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കും. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മാത്രം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. അതിനാല്‍ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളായി കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താന്‍ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

Content Highlights: icmr recommends rapid test for all residents in corona virus hot spots