ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിന്റെ വ്യോമ പതിപ്പ് വീണ്ടും വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് 30 എംകെഐ വിമാനത്തില്‍ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണം നടന്നത്. പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തെ മിസൈല്‍ തകര്‍ത്തതായും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.

2017 ലാണ് ആദ്യമായി ബ്രഹ്മോസിന്റെ വ്യോമ പതിപ്പ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ഇതോടെ ശബ്ദാതിവേഗ മിസൈല്‍ പ്രയോഗിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യ വ്യോമസേനയെന്ന ഖ്യാതി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് സ്വന്തമായി.

