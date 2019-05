അരിസോണ: യുദ്ധമുഖങ്ങളിലെ യുഎസിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളികളിലൊന്നായ അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും സ്വന്തമാകുന്നു. വ്യോമസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന 22 ഹെലികോപറ്ററുകളില്‍ ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി. യുഎസ് ആയുധ നിര്‍മാതാക്കളായ ബോയിങ് ആണ് അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. അരിസോണയിലെ ബോയിങ് കേന്ദ്രത്തില്‍ വെച്ച് ഹെലികോപറ്റര്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറി.

ഇതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ വ്യോമസേന ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യോമസേനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എയര്‍ മാര്‍ഷല്‍ എ.എസ് ബുടോളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അരിസോണയിലെത്തിയത്. ചടങ്ങില്‍ യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.

#ApacheInduction: First AH-64E (I) Apache Guardian helicopter was formally handed over to the IAF at Boeing production facility in Mesa, Arizona, USA on 10 May 19. Air Mshl AS Butola, represented the IAF & accepted the first Apache in a ceremony at Boeing production facility. pic.twitter.com/FzA0IfRine