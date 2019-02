ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യന്‍ പൈലറ്റിനെ പിടികൂടിയെന്ന പാകിസ്താന്റെ അവകാശവാദത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ പൈലറ്റ് ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. വിദേശ കാര്യ വക്താവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണിത്.

മിഗ് 21 ബൈസണ്‍ ജെറ്റില്‍ സഞ്ചരിച്ച പൈലറ്റിനെയാണ് കാണാതായതെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദ് തങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് നേരത്തെ പാകിസ്താൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പൈലറ്റിന്റെ വീഡിയോയടക്കം അവർ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കാണാതായ പൈലറ്റിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

പാക് വ്യോമാതിര്‍ത്തി കടന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വെടിവെച്ചിട്ടെന്നും പൈലറ്റിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്നും പാക് സൈനിക മേജര്‍ ജനറല്‍ എ ഗഫൂര്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു വിമാനം പാക് അധീന കശ്മീരിലും ഒരു വിമാനം ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലും വീണെന്നാണ് പാകിസ്താന്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു. എല്ലാ പൈലറ്റുമാരും വിമാനങ്ങളും സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് നേരത്തെ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയത്.

വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്‍രെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം

"ഭീകരവിരുദ്ധ ആക്രമണം ഇന്നലെ പാകിസ്താനിലെ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ക്യാമ്പിനെതിരേ ഇന്ത്യ നടത്തിയത് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് കൂടുതല്‍ ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതിനെതിരേ പാകിസ്താന്‍ ഇന്ന് രാവിലെ അവരുടെ വ്യോമസേനയെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ അതിജാഗ്രതയും തയ്യാറെടുപ്പുകളുമെല്ലാം മൂലം പാകിസ്താന്റെ ശ്രമങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.

ആകാശത്ത് വെച്ച് നടന്ന നടപടിയില്‍ പാകിസ്താന്റെ ഫൈറ്റര്‍ എയര്‍ക്രാഫ്റ്റിനെ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ മിഗ് 21 ബൈസണ്‍ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നു. പാകിസ്താന്‌റെ അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ വിമാനം തകര്‍ന്നു വീഴുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. ഈ നടപടിയില്‍ നിര്‍ഭാഗ്യമെന്നോണം നമ്മുടെ മിഗ് 21 വിമാനം നഷ്ടമായി. പൈലറ്റിനെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്താന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത് പൈലറ്റ് അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നാണ്. നമ്മള്‍ വസ്തുതകള്‍ തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്", വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറയുന്നു.

Sources: IAF pilot Wing Commander Abhinandan took off in a MiG 21 Bison jet today, he is yet to return pic.twitter.com/coryHqeRsR