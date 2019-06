ന്യൂഡല്‍ഹി: അസമിലെ ജോര്‍ഹടില്‍ നിന്നും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലെ മേചുകയിലേക്ക് 13 പേരേയും വഹിച്ച് പറന്ന വ്യോമസേനാ വിമാനം കാണാതായി. വിമാനത്തില്‍ എട്ട് ജോലിക്കാരും അഞ്ച് യാത്രക്കാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ആന്റണോവ് എഎന്‍-32 വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട യാത്രാവിമാനമാണ് കാണാതായത്. ഉച്ചക്ക് 12.25 ന് മേചുകയിലെ ലാന്‍ഡിങ് സ്ട്രിപ്പില്‍ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിരുന്നു വിമാനം. ഒരു മണിക്കാണ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനവുമായി അവസാനമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വ്യോമസേന പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കാണാതായ വിമാനത്തിനായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

