ന്യൂഡല്‍ഹി: പാക് ഭീകരര്‍ക്ക് നേരെ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ മിന്നാലാക്രമണം നീണ്ടത് 21 മിനിറ്റ് മാത്രം. മൂന്നിടങ്ങളില്‍ വ്യോമസേന 21 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ബാലക്കോട്ടിലാണ് ആദ്യം ആക്രമണം നടത്തിയത്. പുലര്‍ച്ച 3.45 മുതല്‍ 3.53 വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്. മുസാഫറാബാദിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം നടന്നത്. 3.48 മുതല്‍ 3.55 വരെയായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം. മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണം നടത്തിയത് ചകോതിയിലാണ്. 3.58 മുതല്‍ 4.04 വരെയായിരുന്നു ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം.

21 മിനിറ്റുള്ളില്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി 12 മിറാഷ് വിമാനങ്ങളും ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തി.

ഇതിനിടെ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മൂന്ന് അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജമ്മു കശ്മീര്‍, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

Content Highlights: IAF operation lasted less than 21 minutes-Punjab, Himachal Pradesh, Kashmir put on high alert