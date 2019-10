ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗൊരഖ്പൂരിലെ ബിആര്‍ഡി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ മുടങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അറുപതോളം കുട്ടികള്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട ഡോ.കഫീല്‍ ഖാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ബിജെപി മുന്‍ എംപിയും നടനുമായ പരേഷ് റാവല്‍. ഒരാള്‍ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാല്‍ മാപ്പ് പറയുന്നതില്‍ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല. കഫീല്‍ ഖാനോട് മാപ്പ് പറയുന്നുവെന്നും പരേഷ് റാവല്‍ ട്വിറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

2017-ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഗൊരഖ്പൂരില്‍ അറുപതോളം കുട്ടികള്‍ മരിക്കാനിടയായ ദുരന്തമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കഫീല്‍ ഖാനെ യുപി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംഭവം അന്വേഷിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച സമിതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കഫീല്‍ ഖാന്‍ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും അവധിയില്‍ ആയിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

2017-ല്‍ കഫീല്‍ ഖാനെ വിമര്‍ശിച്ച പരേഷ് റാവലടക്കം നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു പരേഷ് റാവല്‍ അദ്ദേഹത്തെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും കഫീല്‍ ഖാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും റാവല്‍ അറിയിച്ചു.

തന്നോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച പരേഷ് റാവലിനോട് കഫീല്‍ ഖാന്‍ നന്ദി അറിയിച്ചു. തന്നെ വല്ലാതെ ബാധിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതെന്നും കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോടും നമ്മള്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്നും കഫീല്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

There is no shame in apologising when one is wrong ... I apologise to @drkafeelkhan