ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള. തന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ നുണപറയാന്‍ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

എന്‍.സി.പി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെയാണ് സഭയില്‍ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ലയുടെ അസാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അമിത് ഷാ മറുപടി നല്‍കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം താത്പര്യ പ്രകാരമാണ് വീട്ടില്‍ കഴിയുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രസ്താവനയോടാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള പ്രതികരിച്ചത്.

'എന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ചുട്ടെരിക്കുകയും എന്റെ നാട്ടുകാരെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വീട്ടിനുള്ളില്‍ ഇരിക്കാന്‍ കഴിയുക. ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയല്ല. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറയുന്നത് എന്നെ വീട്ട് തടങ്കലിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ്. പിന്നെ ആരാണ് എന്നെ തടങ്കലില്‍ വെക്കാന്‍ അധികാരം നല്‍കിയത്.'- ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ചോദിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിക്ക് മുന്നോടിയായി ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ കശ്മീരിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെയടക്കം വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി, ഒമര്‍ അബ്ദുല്ലയടക്കമുള്ളവരെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

