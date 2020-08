ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജന്‍സി രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ചരിത്രപരമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഏജന്‍സി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശുപാര്‍ശയെ പിന്തുണച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ദേശീയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജന്‍സി മുഖാന്തരം ഒരു പൊതുയോഗ്യത പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനം സുഗമമാക്കും. എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകള്‍ക്കും തുല്യമായ പരീക്ഷാഅവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. വിവിധഭാഷകളില്‍ പരീക്ഷ നടത്തും, ഇതില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോറിന് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ നിയമസാധുത ഉണ്ടാവും. ഒരു പരീക്ഷ ആയതിനാല്‍ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കും ഗുണം ചെയ്യും.

റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ സുഗമമാക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ തേടുന്ന രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവകാശമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നത് എന്നും ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

#NationalRecruitmentAgency is a unprecedented step taken by Modi govt as it would create an uniform transformative recruitment process. PM @NarendraModi ji has given the due right to the job seeking youth of the country by ensuring transparency & ease in the recruitment process.